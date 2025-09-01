İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 14:21, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 14:22
İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz, değerli yargı mensuplarımız ve kıymetli avukatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum."