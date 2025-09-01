Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Altın tarihi yüksek seviyede
Altın tarihi yüksek seviyede
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!

İzmir'de üniversite dönemi başladı. Kiralara büyük şok! 1+1 dairelere talep patlaması yaşanırken, kent genelinde kiralar son bir ayda yüzde 20 oranında zamlandı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 14:26, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 14:27
Yazdır
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!

Üniversitelerde yeni dönemin başlamasına kısa süre kala İzmir'de kiralık dairelere öğrenci talebi patladı. Kent genelinde 1+1 daire kiralarına son bir ayda yüzde 20 zam yapılırken, fiyatlar 20 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar yükseldi. Emlakçılar, özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin küçük dairelere yoğun ilgi gösterdiğini, bu durumun kiraları hızla artırdığını belirtiyor.

"Öğrenciler ilk tercih olarak 1+1 dairelere yöneliyor"

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin kiralık dairelere yöneldiğini belirterek, "Öğrenciler ilk tercih olarak 1+1 dairelere yöneliyor. İkinci seçenek ise ev arkadaşı edinerek 2 1 daireleri paylaşmak oluyor. Önümüzdeki 15 gün içinde üniversite çevresinde ev bulamayan öğrenciler, toplu taşımayla 10-15 dakika uzaklıktaki bölgelerde daha uygun fiyatlı daire arayacak. Bir ay önceki kira fiyatlarıyla bugünkü fiyatlar arasında fark var. Talep arttıkça arz oluşmadığı için kiralar da yükseliyor. Şu anda 1 1'lerde kira 20 ile 40 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"İmkanı olan aileler, ev satın almayı tercih ediyor"

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, konut satışlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek, "1+1 dairelere olan talep daha yoğun. İmkanı olan aileler, yüksek kira ödemektense ev satın almayı tercih ediyor. Ancak çoğu öğrenci ve ailesi bütçe kısıtları nedeniyle kiralık evlere yönelmek zorunda kalıyor" açıklamasını yaptı. Akgün, TOKİ'nin 2026 yılında kiraya verilmek üzere konut üretme projesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber