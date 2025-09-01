İBB soruşturmasında firari Murat Gülibrahimoğlu'na kırmızı bülten

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı da bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan daha önce de bir diğer firari şüpheli Emrah Bağdatlı hakkında da kırmızı bülten kararı verilmişti.