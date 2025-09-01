Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı

Anadolu Üniversitesi, çalışanların maaş promosyonu için yürüttüğü ihaleye Eskişehir'de şubesi bulunan 21 bankayı davet etti. Sürece 8 banka katıldı. En yüksek teklif veren 4 banka ile tekrar yapılan görüşmelerin ardından, çalışan başına 111 bin 500 TL teklif eden QNB Finansbank Türkiye ile anlaşmaya varıldı.

Üç yıllık anlaşma imzalandı

1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2028 tarihlerini kapsayan sözleşme kapsamında 4 bin 333 çalışanın maaş ödemeleri QNB Finansbank tarafından gerçekleştirilecek.

"Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en yüksek komisyon"

Basın toplantısında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sürecin şeffaf yürütüldüğünü vurgulayarak, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en yüksek komisyon bedelini, en yüksek desteği Anadolu Üniversitesi çalışanları lehine aldığımızı duyurmak istiyorum" dedi.

Sendikaların gözetiminde yapıldı

Adıgüzel, ihalenin işçi ve memur sendikalarının temsilcilerinin huzurunda gerçekleştirildiğini ve alınan kararın bir rekor niteliği taşıdığını kaydetti.

Taraflar, sözleşmeyi basın mensuplarının önünde imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.