Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar için aylar önce harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması, kirli bir çarkı ortaya çıkardı.

Bu kapsamda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birçok belediye başkanı ve çalışanı, 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklandı.

2025-2026 Adli Yıl açılışı nedeniyle Anadolu Adliyesi'ndeki törene katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de operasyonlar hakkında konuştu.

"Bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası" diyen Akın Gürlek, şöyle konuştu:



"İddianame yazılmaya başlandı"



İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı.

6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı.

Biz sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz.

Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.

"Biz dosyamıza güveniyoruz"



Davaların canlı yayınlanma talebine ilişkin de konuşan Gürlek, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var." dedi.

Etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapılıyor iddiaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akın Gürlek, şöyle devam etti:

"Kimseye baskı yapılmıyor"



Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor.

Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, konuşmayacaksın diye.

Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü.

"Murat Kapki 8 malını devretti"



Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar.

Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

"Kanun neyse o"



İBB Kent Uzlaşısı dosyası, barış süreci dosyayı etkiler mi? sorusuna ise cevaben, "İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabii ki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında." dedi.