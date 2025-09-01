Kastamonu-Karabük sınırında ikinci yangın
Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Araç ilçesinde tedbir amaçlı 5 yerleşim yeri boşaltıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 17:30, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 17:31
Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangına da müdahale sürüyor.
Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı.
Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.