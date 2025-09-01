CHP'li başkan ve İYİ Partili vekilden Bakan Kurum'a Hatay teşekkürü

Bakan Murat Kurum, ağustos ayında Hatay'da yerel yöneticilerle bir araya gelerek deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Milletvekili Çirkin: "Çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor"

Toplantıda söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, kentte yürütülen çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, "Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zaman zaman bürokrasiyi azaltmak için risk aldığınızı da biliyoruz" dedi.

"Deprem anıtı istemiyoruz"

Çirkin ayrıca, kentte deprem anıtı yapılması yönündeki taleplere değinerek, "Benim şahsi düşüncem, biz bu depremi unutmak istiyoruz. Anıt istemiyoruz. Zaten yapılan binalar en büyük anıt. Hataylı çok acı çekti, o anıtı görünce içi sızlayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özgün: "Uzun Çarşı çok güzel oluyor"

CHP'li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de yapılan çalışmalardan dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Sayın Bakanım emeklerinize sağlık, hakikaten yüz binlerce konut yapılıyor. Tarihi Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor, ellerinize sağlık" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca yeni yerleşim alanlarına çöp konteyneri talebinde bulunan Başkan Özgün'e, Bakan Kurum ilgili kurumları yönlendirerek talebin Valilik tarafından incelenip gereğinin yapılması için talimat verdi.