6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ikişer, diğer milletvekilleri hakkında ise birer dosya bulunduğu öğrenildi.

Meclis Başkanlığı, 6 milletvekili hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk etti.

