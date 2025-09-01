MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite hastanesinde MHRS sisteminin hayata geçirilmesiyle vatandaşların aile hekimleri üzerinden randevu oluşturabileceğini açıkladı. Böylece hastaların sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılacağını belirtti.

Sağlıkta ortak kullanım protokolü

Yaşar, nisan ayında Yozgat Şehir Hastanesi ile yapılan kısmi işbirliği protokolü kapsamında insan kaynağı ve tıbbi cihazların ortak kullanıldığını hatırlatarak, MHRS entegrasyonunun bu işbirliğinin yeni bir adımı olduğunu vurguladı.

Randevularda karışıklık sona erecek

Rektör Yaşar, Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinin randevu sistemlerinin farklı olmasının özellikle yaşlı vatandaşlarda karışıklığa neden olduğunu belirterek, aile hekimliği üzerinden yapılacak yönlendirmelerin doğru kliniklere erişimi kolaylaştıracağını söyledi.

Pilot uygulama iki üniversitede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHRS'nin pilot uygulamasının 1 Eylül itibarıyla Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerinde başlatılacağını duyurmuştu.