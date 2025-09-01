6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki birinci etap çalışmalarının tamamlandığını bildirerek, ilk seferin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 19:25, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 19:27
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını bildiren Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Bugün ilk sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.

İlk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının da arttığını kaydeden Uraloğlu, "Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21'den 52'ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çekti.

Öte yandan havalimanına ilk inişi, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan "PC2134" sefer sayılı uçağı saat 09.30'da gerçekleştirdi.

Yenilenen Hatay Havalimanı'ndan yapılan ilk uçuşu ise İstanbul'a dönmek için saat 10.45'te kalkan aynı hava yolu şirketine ait "PC2135" sefer sayılı uçak yaptı.

