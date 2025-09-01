16 yaşındaki kız çocuğu otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 20:38, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 21:12
Akbelen Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.