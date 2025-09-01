Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!

Türkiye'de baklava üretimi yapan tek okul olan Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2023 yılında açılan Baklava Sanatları Merkezi'nde kız öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de üretim yapıyor. Öğrencilerin hazırladığı baklavalar, piyasanın yarı fiyatına satıldığı için yoğun talep görüyor.

Kadın ustalar yetişiyor

Gaziantep'te genellikle erkek işi olarak görülen baklava üretimini üstlenen kız öğrenciler, usta öğreticiler eşliğinde hamur açmadan şerbetlemeye kadar tüm aşamaları öğreniyor. Öğrenciler hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de mesleklerinde uzmanlaşıyor.

Siparişlere yetişemiyorlar

Yaklaşık 20 öğrencinin çalıştığı merkezde üretilen baklavalar, Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Büyük ilgi nedeniyle öğrenciler yaz tatilinde de üretime devam ediyor. Satış ofisi önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

"Katkısız ve doğal malzeme"

Okul Müdürü Ökkeş Kalender, baklavada birinci sınıf fıstık ve sadeyağ kullandıklarını, kesinlikle katkı maddesi ve glikoz eklemediklerini belirterek, "Kar amacı gütmeyen bir devlet kurumu olarak ürünlerimizi çok düşük kar oranıyla satışa sunuyoruz" dedi.

Hayalleri baklava ustalığı

Baklava Sanatları Merkezi öğrencilerinden Rabia Dağdeviren, üç yıldır baklava yapımını öğrendiğini belirterek, ileride kendi işyerini açmayı hedeflediğini söyledi.

Vatandaşlardan tam not

Okuldan baklava alan Mehmet Mayda ise fiyatların piyasanın çok altında olduğunu vurgulayarak, "Bu kalitede baklavayı 650-850 TL'ye almak büyük şans" dedi.