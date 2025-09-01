43 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asarcık ilçesindeki bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Halit Çakır (43) bugün okula gitmesi gerekirken gitmeyince öğretmen arkadaşları kendisini telefonla arayarak ulaşmak istedi.

Çakır'ın telefonuna cevap vermemesi üzerine mesai arkadaşı öğretmenler hayatından endişe ederek yalnız yaşadığı evine gittiler. Evin zilini çalmalarına rağmen açan olmayınca komşuların da yardımıyla kapı kırılarak içeri girdiklerinde Halit Çakır ölü olarak bulundu.

Olay polise haber verilirken, Çakır'ın ölümü şüpheli bulundu. Polisin evdeki incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Öğretmenin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.