Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Eskişehir'de jandarma ile tartışma görüntüleriyle gündeme gelen AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 22:05, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 22:14
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerde Özılgın ile jandarma ekipleri arasında asayiş uygulaması sırasında yaşanan tartışma yer almış, konuya ilişkin Beylikova Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
AK Parti İl Başkanı'ndan açıklama
AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, söz konusu olayın yaklaşık 2 ay önce yaşandığını, görüntülerin Zafer Bayramı'nda servis edilmesinin "art niyetli" olduğunu söylemiş, Özılgın'ın görevden alınmadığını ifade etmişti.
"Üslubumu ben de tasvip etmiyorum"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Özılgın ise, tartışma sırasında kullandığı dili tasvip etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti davasına hizmet etmeye devam edeceğim"
Özılgın, görevinden ayrıldığını açıklasa da AK Parti davasına bağlılığının süreceğini vurguladı.