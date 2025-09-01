Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması

Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağı daha önce açıklanmıştı. 5 bin kişilik ilan da yayımlanmıştı.

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Adli yıl açılışı vesilesiyle Yargıtay'da yapılan resepsiyonda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 20 bin alımda geriye kalan 15 bin personel alımı için ilanın ne zaman yayınlanacağını sordu.

Bakan Tunç, 2026 yılında 15 binlik kısım için peyderpey ilana çıkacaklarını dile getirdi.

Üzen, Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için de beklentileri iletip gelinen son durumu sordu.

Bakan Tunç görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.