Cumhurbaşkanlığı'ndan tüm bakanlıklara yazı: Kadro ve pozisyonlar yeniden gözden geçirilecek

Cumhurbaşkanlığı'nın gönderdiği yazı, kamu kurumlarının mevcut teşkilat yapılarının ve personel dağılımlarının günümüz ihtiyaçlarına ne kadar uygun olduğunu ortaya koymayı hedefliyor. 703 sayılı KHK sonrasında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile değişen yapıya uyumun sağlanması, mükerrer görevlerin önlenmesi ve güncelliğini yitiren unvanların ayıklanması bu çalışmanın temel gerekçeleri arasında gösterildi.

703 sayılı KHK sonrası uyum süreci

Genel Sekreter Hakkı Susmaz imzasıyla tüm bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlara gönderilen yazıda, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birçok düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığı, kadro ve pozisyonların artık Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile belirlendiği hatırlatıldı. Buna göre, kamu kurumlarının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının kadro ve pozisyon cetvellerinin mevcut ihtiyaçlara göre güncellenmesi istendi.

Kurumlardan detaylı çalışma talebi

Yazıda, yürütülen çalışmanın sağlıklı sonuçlanabilmesi için kurumlara şu adımların atılması talimatı verildi:

Organizasyon şemalarının ve e-uygulama sistemlerindeki kadro ve pozisyon verilerinin güncellenmesi,

Ana ve yardımcı hizmet birimlerinde görev çakışmaları ve mükerrerliklerin tespit edilmesi,

Hizmet birimlerinin fonksiyon, görev dağılımı, personel sayısı ve iş yükü dikkate alınarak gözden geçirilmesi,

Güncelliğini yitirmiş ve artık ihtiyaç duyulmayan kadro ile unvanların belirlenmesi,

Benzer görevleri icra eden farklı unvanların ve statülerin tespit edilmesi.

Bakanlıkların koordinasyon görevi

Cumhurbaşkanlığı yazısında ayrıca, bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlardaki bu çalışmaları koordine etmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı toplantı tarihini belirleyecek

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kamu kurumlarının yapılacak toplantıya, tespitleriyle birlikte hazır katılım sağlamaları istendi.