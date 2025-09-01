Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan Çardak Apartmanı'ndaki bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Köksal Aras'ın annesi ve dedesinin bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, iki kişi bir taksiden inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattı. Balkonda çıkan küçük çaplı yangın, apartman sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay yerinde kolonya şişeleri bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.