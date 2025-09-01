EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda etti

Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, kaleci transferinde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'ın da file bekçisi Uğurcan Çakır için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Uğurcan Çakır da Trabzonspor'a veda mesajı yayımlayarak transferini duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 23:55, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 00:01
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimine kısa süre kala transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Uğurcan Çakır ismi öne çıktı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uğurcan Çakır transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Görüşmelerin sonucunda Galatasaray ve Trabzonspor Uğurcan'ın transferi için anlaştı.

UĞURCAN'DAN VEDA MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım." sözleriyle Galatasaray'a transferini duyurdu.

29 yaşındaki Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve toplamda 26.248 dakika süre aldı. Deneyimli kaleci bu süreçte kalesinde 345 gol görürken, 92 maçta rakiplerine gol izni vermedi. Bordo-mavili ekiple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

A Milli Takım'da da görev alan Uğurcan Çakır, 31 maçta kalesinde 47 gol gördü ve 11 karşılaşmada gol yemedi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

