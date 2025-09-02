Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının biraz azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

