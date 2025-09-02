'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı

Sinop'ta önceki gün balıkçılık sezonu açılış programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, balıkçılığın ve turizmin zarar gördüğünü öne sürerek, ROKETSAN'ın füzelerini test ettiği Sinop Test Merkezinin taşınmasını istemesi büyük tepki çekerken, Sinoplu balıkçılardan da yalanlama geldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 07:36, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 09:06
Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Turhan Öztürk, yaptığı açıklamada Özgür Özel'in söylediklerinin büyük bir kısmının doğru olmadığını söyledi.

Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor

Öztürk şunları söyledi:

Özgür Özel, çok büyük bir gaf yaptı. Söylediklerinin yüzde 25'i doğru, yüzde 75'i ise yanlış. Balıkların sesten ya da başka bir sebepten dolayı yuvalarından uzaklaşmasının konuyla hiçbir ilgisi yok. Ancak, aynı konunun başka bir boyutu var; balıkçıların yılın yarısında düzenli şekilde avcılığa çıkamaması.

Bu durum, bir planlama ihtiyacını ortaya koyuyor. Özgür Özel, 'Buradan taşınsın' dedi ama roket atışları için neden özellikle bu nokta seçildi, bu lokasyonun uygun olup olmadığı konusu, ne onun ne de bizim bilebileceğimiz bir şey değil.

Ancak biz de atış saatleriyle ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getiriyoruz. Sadece saatlerde bir değişiklik yapılsın. Saat ve günlerde, balıkçının daha az mağdur olması için böyle bir düzenleme gerekiyor. Bu konuyu daha önce Vali'mizle de paylaşmıştık. Nitekim bazı özel durumlarda saatlerde ileri çekme gibi uygulamalar olmuştu. Bu sebeple bir düzenlemeye ihtiyaç var.

