Ayasofya'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Süleymaniye Camii'ndeki taş süslemelerin sökülmesinden sonra gündeme gelen tarihi camilerdeki güvenlik problemine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy el koydu. Bakanlık restorasyon çalışmalarının devam ettiği Ayasofya Camii'nde teknolojik imkanlardan da faydalanarak güvenlik tedbirlerini artırdı.

Yabancı turistlerin de yoğun olarak geldiği Ayasofya Camii'nde ziyaretçilerin yapıya zarar vermesini engellemek için bariyerler konuldu ve uyarı tedbirleri alındı. İç narteks (ana mekanına açılan giriş bölümü) çıkışındaki hassas yüzeyler muhtemel bir tahribata karşı şeffaf kaplamalarla muhafaza edilmeye başladı. Öte yandan Ayasofya'da 300 güvenlik görevlisinin yanı sıra yapay zeka destekli güvenlik sistemi de bir müddettir devrede bulunuyor. Muhtemel bir aksaklıkta sistemler ikaz veriyor ve güvenlik görevlileri harekete geçiyor.

Ayasofya'daki çalışmaları inceledikten sonra açıklama yapan Bakan Ersoy, güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Ayasofya'nın "yapısal izleme" yaklaşımıyla devamlı takip altında tutulduğunu kaydederek "1991'den beri sensörlerle izlenen caminin yapısal hareketleri ile nem oranlarını kayıt altına alıyoruz. Ayasofya-i Kebir'in çok katmanlı ve karmaşık bir yeraltı kısmı da var. Bu bölümlerin temizliği için ilk etapta etüt ve temizleme çalışmalarını tamamladık" dedi.

Ayasofya Camii'nde 2023'ten beri devam eden büyük restorasyon hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, türbe ve yan binalardaki yenileme çalışmalarının tamamladığını, minareler ve dış cephedeki çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. Ersoy, güçlendirilmesi gerektiği düşünülen ana kubbe için de çelik konstrüksiyon ve koruyucu brandadan geçici bir örtü sistemi kurduklarını kaydederek "İç mekandaki mozaik restorasyonları için 43,5 metre yüksekliğinde, ibadetleri aksatmayacak bir çelik platform sistemini de inşa edeceğiz" diye konuştu.

BEŞ ÜLKE KADAR ZİYARETÇİ

Ayasofya'yı tekrar ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 40 milyona yakın kişi ziyaret ett. Avrupa'daki küçük nüfuslu ülkeleri dikkate aldığımızda; Ayasofya beş yılda dört beş ülke nüfusu kadar ziyaretçi ağırladı.



