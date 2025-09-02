Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün

Beykoz Belediyesi'nde "İhaleye Fesat Karıştırma" Soruşturmasında Duruşma BaşladıSoruşturmanın Detayları

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve beraberindeki 22 şüpheli için "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında hesap günü geldi. Soruşturma, 100 milyon liraya yakın kamu zararı oluşturan bir suç örgütünü kapsıyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 4 Mart tarihinde adliyeye getirilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, Köseler dahil 18 şüpheli tutuklama talebiyle, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları

13 şüpheli tutuklandı.

tutuklandı. 9 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Fezleke ve İddianame

Soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, 78 mal ve hizmet alım ihalesi incelendi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Başkan Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu olduğu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği belirtildi. Fezlekede toplamda 26 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan cezalandırılma talep edildi.

Alaattin Köseler Hakkında İstenen Ceza

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma"

"Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma"

"Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık"

"Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik"

Bu suçlardan dolayı Alaattin Köseler'in 67 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Duruşma Tarihleri ve Sanıklar

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasında, mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu şüphelilerden Başkan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Metin Ülgey ve Fidan Gül'ün de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 11 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Duruşma Takvimi

Duruşmalar, yoğun sanık sayısı nedeniyle 2-3-4 Eylül 2025 tarihlerinde Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılacak.

Suç Örgütünün Yapısı

Yaklaşık 100 milyon liralık kamu zararı oluşturan suç örgütünün lider pozisyonunda Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş yer alıyor. Hiyerarşik olarak bir altında ise Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Tesisi Yöneticisi Metin Ülgey bulunuyor. Örgüt üyeleri arasında Köseler'in danışmanları Eyüp Halit Beyazıt ve Gülten Tozanlı ile ihale verilen firmalarda görevli yetkililer de yer aldı.

Davanın Seyri

Şüphelilerin yargılaması, 2-3-4 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.



