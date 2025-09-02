'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Adli Olaylar

Sahte ev ilanına dikkat: 'Daire satıldı, başkasını gösterelim' oyunu

Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine rağmen bazı ilan sitelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle hala sahte ev ilanlarına rastlanıyor. Bazı fırsatçılar, bu ilanlar sayesinde kapora alıp ortadan kayboluyor.

02 Eylül 2025 07:51
Sahte ev ilanına dikkat: 'Daire satıldı, başkasını gösterelim' oyunu

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilan aramak için sıklıkla başvurduğu 'sarı sayfa' olarak bilinen ilan platformunda sahte ilan patlaması yaşandı. İlan girişleri için yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken, dolandırıcılık riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Bazı gerçek ilan sahiplerinin evin değerinden çok daha uygun fiyata sahte ilan girişleri yaptıkları, sonrasında 'Daire satıldı, başkasını gösterelim' oyunu ile ellerindeki konutları satmaya çalıştıkları öğrenildi. Bazı dolandırıcıların ise uygun fiyatlı ilanı satın almak isteyen kişilerden kapora alarak ortadan kaybolduğu görüldü.

SİTE SORUMLULUK ÜSTLENMİYOR

İlan sitelerindeki sahte ilanlar bir yandan gayrimenkul sektörüne olan güveni zedelerken bir yandan da vatandaş mağduriyetleri yaratmaya devam ediyor. Piyasanın çok altında rakamlara verilen ilanlar, dolandırıcıların kapora alıp ortadan kaybolmasına zemin hazırlarken, burada ilan siteleri ise hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Uzmanlar, gerçek dışı ya da manipülatif ilanlara karşı caydırıcı, astronomik cezalar getirilmesi halinde bu sorunun büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını ifade ediyor.

BAZI EMLAKÇILAR İŞİN İÇİNDE

Düşük fiyatlı ilanların unvanını kötüye kullanan bazı emlakçılar tarafından da yapıldığı öğrenildi. Değerinin çok altında sahte bir konut ilanı yükleyen bu tarz emlakçıların, vatandaşların kendilerini aramasını sağlayarak 'İlandaki daire satıldı, uygun başka dairelerimiz var' aldatmacasıyla ellerindeki konutları satmaya çalıştıkları tespit edildi.

ŞİKAYET EDİN

Ticaret Bakanlığı, sahte ilanların önüne geçmek için 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni devreye almıştı. Ancak ilan sitelerinin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmemesi nedeniyle hala bu tür ilanlarla karşılaşılabiliyor. Vatandaşlar sahte ilanları ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve e-devlet üzerinden de şikayetlerini iletebiliyor.

Sahte ilan nasıl anlaşılır

İlan sitelerinden konut almak isteyen vatandaşların bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin bölgedeki ortalama fiyatlara göre çok düşük rakamlı ilanlar genellikle aldatıcı olabiliyor. 'Acil satılık, değerinin yarısı' gibi ifadelere de dikkat edilmesi gerekiyor. İnternetten alınmış, başka ilanlarla da çıkan fotoğrafların olduğu ilanlara dikkat etmek gerekiyor. İç mekan yerine sadece dış cephe fotoğrafları varsa bu noktada da ilanın sahte olma ihtimali bulunuyor. İlan metni çok kısa olanlar ile 'ilan sahibi sadece WhatsApp üzerinden konuşmak istiyor' şeklindeki ilanlara da şüpheyle yaklaşılması gerekiyor.


