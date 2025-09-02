'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçlu Türkiye'ye getirildi.

Haber Giriş : 02 Eylül 2025 08:01
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğünü ve ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle gerçekleştirildiğini aktardı.

Yerlikaya yakalanan şüphelilerin suç kayıtlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve A.G. organize suç örgütü üyesi olan T.G. isimli şahıs Gürcistan'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da, yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.D. isimli şahıs Gürcistan'da, yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da, çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs Gürcistan'da, kasten öldürmeye tesebbüs (4 kez)" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.D. isimli şahıs Gürcistan'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Arnavutluk'ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.G. isimli şahıs Senegal'de, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.Ç. isimli şahıs Almanya'da, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.Ü. isimli şahıs Almanya'da, silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması" suçundan ulusal seviyede aranan T.Y. isimli şahıs Arnavutluk'ta, göçmen kaçakçılığı suçundan ulusal seviyede aranan aranan M.U. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı."

"Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığla Mücadele Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."

