'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Trump: İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını bir an önce bitirmeli

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bir an önce bitirmesi gerektiğini söyledi. Trump, mevcut durumun İsrail'e zarar verdiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 08:26, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 08:36
Başkan Trump, "The Daily Caller" internet sitesine verdiği demeçte, ABD-İsrail ilişkilerinin seyrine değindi.

İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisini geçmiş yıllarla kıyaslayan Trump, "20 yıl öncesine giderseniz, size şunu söyleyeyim, İsrail, herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında, Kongrede gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz." ifadelerine yer verdi.

Trump, İsrail'in önceki yıllarda ABD Kongresi üzerinde "tam kontrole sahip" olduğunu hatırlatırken, son zamanlarda bu etkinin zayıfladığını görmenin kendisini "şaşırttığını" belirtti.

"İSRAİL SAVAŞI BİTİRMELİ"

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını "bir an önce bitirmesi gerektiğine" işaret eden Trump, mevcut durumun İsrail'e "zarar verdiğinin" altını çizdi.

Trump, "Hiç şüphe yok. Savaşı kazanıyor olabilirler ama halkla ilişkiler dünyasını kazanmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Pew Araştırma Merkezi'nin mart ayında ABD'li seçmenlere yönelik yaptığı ankette, genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e destek verenlerin düşüşte olduğu ortaya çıkmıştı.

Ankette, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu söyleyenlerin oranının 2022'ye göre yüzde 11 artarak yüzde 53'e çıktığı görülmüştü.

50 yaş ve altı Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail hakkında negatif düşünenler de 2022'de yüzde 35'lik bir orana sahipken, bu oran son ankette 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yükselmişti.


