Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı

Özel okullardaki yüksek zamlar sonrası devlet okullarına yönelen veliler, kayıt döneminde artan bağış talepleriyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 08:45, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 08:44
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı

Özel okullardaki yüksek zamlar nedeniyle birçok veli, çocuklarını devlet okullarına yönlendirdi. Ancak bu artan talep, devlet okullarında kontenjan yetersizliği ve bağış baskısı gibi yeni sorunlara yol açtı. Özellikle kayıt döneminde bazı okullarda velilerden ücret talep edilmeye başlandı. Bu durum, devlet okullarında beklenmedik bir yük oluşturdu ve veliler arasında endişeye neden oldu.

Bağış Taleplerinde Artış

Veliler, e-devlet üzerinden çıkan "zorunlu kayıt okulları" yerine çocuklarını daha kaliteli eğitim alacaklarını düşündükleri okullara kaydettirmek istediklerinde bağış talepleriyle karşılaştı. Adresleri kapsama alanında olmasına rağmen farklı okul göründüğünü belirten aileler, bu durumun bağış taleplerini artırdığını ifade ediyor. Bazı veliler, sürecin yalnızca resmi prosedürlerle değil, gayriresmi yollarla da ilerlediğini aktarıyor.

Zorunlu Bağış Alınamaz Uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl "zorunlu bağış alınamaz" uyarısını yineliyor. Okul aile birlikleri üzerinden yapılan ödemeler ise veliler arasında "kayıt şartı" gibi algılanmaya başlandı. Bu yıl bağış miktarlarının geçen yıllara göre ciddi şekilde arttığı belirtiliyor. Böylece özel okul maliyetlerinden kaçan aileler, devlet okulunda da beklemedikleri bir yükle karşılaşıyor.

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlık yetkilileri, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, bağış farklı bir şeydir. Çocuğunuzu e-devlet'te kayıtlı görünen okuluna, okulun ilk günü gidip bırakabilirsiniz. Sınıfı ve numarası bellidir, hiçbir ücret alınmaz." açıklamasında bulundu. Ancak son dönemde kayıtlı olduğu okulu beğenmeyip başka okula yönelen aileler nedeniyle yanlış bir algı oluştuğu belirtildi.

  • Kardeş durumu ve sağlık gerekçesiyle okul değişimi yapılabiliyor.
  • Devlet okullarına yönelişin arttığı doğrulandı.
  • Ücretsiz eğitim uygulamasının devam edeceği vurgulandı.

Eğitimde Fırsat Eşitsizliği

Eğitim kalitesiyle öne çıkan pilot okullar ve merkezi semtlerdeki bazı devlet okullarında kontenjanların kısa sürede dolması, süreci adeta bir yarışa çevirdi. İddialara göre, bu kontenjanlara erişmek isteyen bazı aileler resmi olmayan yolları deniyor. Aileler, sistemin bu şekilde işlemesinin çocukların eşit eğitim hakkını zedelediğini ve fırsat eşitsizliğini büyüttüğünü dile getiriyor.

Bir veli, "Çocuğumun eğitimini garanti altına almak için özel okul ücretini göze alamadım, ama devlet okuluna da kayıt yaptırmak için bu kez bağış vermek zorunda kaldım" sözleriyle yaşanan sıkıntıyı özetledi.

