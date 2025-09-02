'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
İdari Uygulamalar

Ticaret Bakanlığı: 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engellendi

Dolandırıcılarla kararlı mücadelesini sürdüren Ticaret Bakanlığı, içeriği belli olmayan ürünlerden oluşan 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engeli getirildiğini duyurdu.

02 Eylül 2025
Ticaret Bakanlığı: 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engellendi

Vatandaşın güvenli ürünlere ulaşması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kararlı mücadelesini sürdüren Ticaret Bakanlığı, son olarak gerçekleştirilen çalışmaları aktardı.

'GİZEMLİ KUTU' SATIŞI YAPAN SİTELERE ERİŞİM ENGELİ

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, içeriği belli olmayan ürünlerin satışına yönelik çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan dolandırıcılarla kararlı mücadeleye devam" notuyla yapılan paylaşımda, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan ve 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişimin engellendiği duyuruldu.

'GİZEMLİ KUTU' GÜNDEME ALINDI

Bakanlık yaptığı paylaşımda, bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını bozabileceği belirtirken ayrıca şu sözlere yer verdi:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nın 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayısı toplantısında, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan 'Gizemli Kutu' adı altında yapılan satışlar gündeme alınmıştır.

"TANITIMLAR HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; 'Gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN KESİNTİSİZ DENETİM"

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir.

