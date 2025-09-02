KYK Yurt Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öğrenci yurtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularının başladığını açıklayan Bakan Bak, başvuruların 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Bakan Bak, açıklamasında şunları ifade etti:

"Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz"

"An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz."