Yerlileri sollayan Tesla, Togg satışlarını 7'ye katladı

ODMD verilerine göre, Türkiye'de ağustos ayında en çok satan 2. marka Tesla oldu. Ağustosta Tesla satışları, Togg satışlarını 7'ye katladı.

Türkiye'de ağustos ayında en çok satan 2. marka Tesla oldu. Ağustosta Tesla satışları, Togg satışlarını 7'ye katladı. Beklentilerin aksine yerli payı geçen ay, yaklaşık 4 puan azalarak yüzde 26,9'a indi.

  • 1. Renault 9.561 adet
  • 2. Tesla 8.730 adet
  • 3. Fiat 5.951 adet
  • 4. Hyundai 5.249 adet
  • 5. Volkswagen 5.102 adet

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,78 artarak 101 bin 650 adet olarak kaydedildi.

Ağustos ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 82 bin 215 adede yükseldi. Buna karşın hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 daralarak 19 bin 435 adet seviyesinde kaldı.

10 yıllık Ağustos ayı ortalamasına göre toplam pazar yüzde 60 büyürken, otomobil satışları yüzde 70,6, hafif ticari araç satışları ise yüzde 26,8 artış gösterdi.

Segmentler ve gövde tipleri

Otomobil satışlarının yüzde 81,9'u A, B ve C segmentlerinden geldi. C segmenti yüzde 56 payla (366 bin 708 adet) en büyük dilimi oluşturdu. Gövde tipinde SUV'lar yüzde 62,8 pay ve 410.891 adetle zirvede yer aldı. Onu yüzde 22,1 payla sedan (144.878 adet) ve yüzde 14,2 payla hatchback (92.716 adet) izledi.

  • Benzinli: 304 bin 618 adet (yüzde 46,5)
  • Hibrit: 172 bin 366 adet (yüzde 26,3)
  • Elektrikli: 120 bin 857 adet (yüzde 18,5)
  • Dizel: 52 bin 253 adet (yüzde 8)
  • Otogazlı: 4 bin 319 adet (yüzde 0,7)

Elektrikli araçlarda rekor büyüme

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 106,6 artarak toplam pazardan yüzde 13,5 pay aldı. 160 kW üzerindeki satışlarda ise yüzde 285,9 gibi dikkat çekici bir artış görüldü ve pazar payı yüzde 5'e ulaştı.


