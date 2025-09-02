Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Dünyanın En Zengin 10 İnsanı: Liste Değişti

ABD borsalarının rekor kırdığı ağustos ayında, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artarak 2,13 trilyon dolara yükseldi. İlk 10'daki 4 isim servet kaybederken, 6'sı kazanç elde etti.

Haber Giriş : 02 Eylül 2025 12:46, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 12:50
ABD borsasında yaşanan hareketlilik, dünyanın en zengin 10 kişisine farklı yansıdı. Forbes verilerine göre, ağustos ayında milyarderlerin toplam net serveti sadece yüzde 1 artışla 21 milyar dolar yükseldi. Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar nedeniyle ilk 10'daki 4 isim servet kaybederken, 6'sı kazanç elde etti.

EN ÇOK KAZANANLAR GOOGLE KURUCULARI OLDU

Alphabet'in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ayı en karlı kapatan milyarderler oldu. Page'in serveti 20,3 milyar dolar, Brin'in ise 15,1 milyar dolar arttı. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9'luk yükseliş, ikilinin Forbes sıralamasında üst basamaklara çıkmasını sağladı.

EN BÜYÜK KAYBI ELLİSON YAŞADI

Temmuzda 37 milyar dolar servet kazanan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, ağustosta 29 milyar dolara yakın kayıpla listenin en büyük kaybedeni oldu. Oracle hisseleri ay boyunca yüzde 10 değer yitirdi.

Fransız iş insanı Bernard Arnault, LVMH hisselerinin güçlü performansı sayesinde 11,2 milyar dolarlık artışla 10. sıradan 7. sıraya çıktı. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise, Çin kaynaklı endişeler nedeniyle şirket hisselerinin düşmesi sonucu 3,5 milyar dolar kaybederek 9. sıraya geriledi.

MUSK ZİRVEDE FARKI AÇIYOR

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, üst üste 16. ay dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu. Musk'ın serveti ağustosta 14,4 milyar dolar artarak 415,6 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki Larry Ellison ile farkı 144,7 milyar dolara çıktı.

Forbes'a göre 1 Eylül 2025 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi:

  • 10- WARREN BUFFET
  • Serveti, 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)
  • 9-JENSEN HUANG
  • Serveti,150,4 milyar dolar (Semiconductors)
  • 8-STEVE BALLMER
  • Serveti, 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers, yatırımlar)
  • 7- BERNARD ARNAULT
  • Serveti, 154,1 milyar dolar (LVMH)
  • 6-SERGEY BRIN
  • Serveti, 165,9 milyar dolar (Google)
  • 5-LARRY PAGE
  • Serveti, 178,3 milyar dolar (Google)
  • 4-JEFF BEZOS
  • Serveti, 240,9 milyar dolar (Amazon)
  • 3-MARK ZUCKERBERG
  • Serveti, 253 milyar dolar (Meta)
  • 2-LARRY ELLISON
  • Serveti. 270,9 milyar dolar (Oracle)
  • 1-ELON MUSK
  • Serveti, 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

