Bakan Göktaş: SYDV personeli KÇP kapsamına dahil edildi

Türkiye genelinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında (SYDV) görev yapan yaklaşık 8 bin 199 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı almıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personelinin ek bir protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına dahil edildiğini duyurdu. Böylelikle işçiler, sözleşmeli personel haklarından faydalanabilecek.

'HER BİR PERSONELİMİZ ÇOK DEĞERLİ'

Bakan Göktaş, "Bu zamana protokoller hep ek protokol şeklinde yapılmış. Bu yıl içerisinde iki farklı düzenlemeyle personelimize iyileştirmelerde bulunduk. Dolayısıyla onların da aslında 2016 yılından bu yana karşılaştıkları bazı sıkıntıların önüne geçmiş olduk. Her bir personelimiz bizler için çok değerli, çok kıymetli ve onların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda da bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. SYDV personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.