Polis Memuru, Eşinin Yanına Giderken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Çeşme ilçesinde görev yapan Ahmet Busanç'ın yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin aldığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildiÇ

İzmir Güzelbahçe ilçesi Çeşme Otoyolu'nda polis memuru Ahmet Busanç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, ani fren yaptığı öne sürülen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı.

