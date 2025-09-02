Polis Memuru, Eşinin Yanına Giderken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Ani fren yapan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü polis memuru 38 yaşındaki Ahmet Busanç, hayatını kaybetti.
İzmir Güzelbahçe ilçesi Çeşme Otoyolu'nda polis memuru Ahmet Busanç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, ani fren yaptığı öne sürülen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı.
Busanç motosikletten fırlayıp, metrelerce savruldu.
HAYATINI KAYBETİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildiÇ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Busanç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Busanç'ın cenazesi morga götürüldü.
EŞİNİN YANINA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Çeşme ilçesinde görev yapan Ahmet Busanç'ın yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin aldığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.