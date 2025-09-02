Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Evlilik Yıl Dönümünde Bacaklarını Kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlilik yıldönümü kutlamasına giden çift, kabusu yaşadı. Fitness eğitmeni İrem Karatutlu, TIR'ın çarpması sonucu bacaklarını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kadir ile İrem Karatutlu, 26 Temmuz 2024'te evlendi. Aynı zamanda motor tutkunu olan çift, 26 Temmuz'da evliliklerinin birinci yıl dönümünü arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline gitti.

Karatutlu çifti ve arkadaşları festivalde eğlendikten sonra Kahramanmaraş'a dönerken motosikletleri arızalandı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekip arızayı gidermeye çalışan çiftin yanlarına yardım etmek için bir çekici durdu.

Kısa süre sonra da şoförünün kontrolünü yitirdiği bir TIR, yol kenarındaki çekici ve araçlar ile birlikte eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Karaaslan ve İrem Karatutlu'ya çarptı.

Kazada TIR'ın altında kalan İrem Karatutlu, iki bacağını diz altından kaybetti. 3 haftada 4 farklı hastanede tedavi gören Karatutlu, tedavisi tamamlandıktan sonra evine döndü. İrem Karatutlu'nun 3 hafta süren zorlu tedavi sürecinde en büyük destekçisi ise eşi oldu.

'EVLİLİK YIL DÖNÜMÜM CEHENNEME DÖNDÜ'

Aynı zamanda fitness eğitmeni olan İrem Karatutlu, iki bacağını birden en mutlu gününde kaybettiğini söyledi. Yaşadığı anları anlatan Karatutlu, her şeyin bir anda olduğunu ve gözünü açtığında kendisini TIR'ın altında bulduğunu belirterek, "O gün evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümümüz için motosiklet festivaline gitmiştik. Dönüş yolundaydık. Emniyet şeridine park etmiştik motorlarımızı.

Emniyet şeridine park ettikten sonra yardım için bir çekici geldi yanımıza. Kısa süre sonra bir ses duydum ve TIR'ın geldiğini gördüm. Yaklaşık 600 metre kadar beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım TIR'ın altında kalmıştı. 3 hafta süren tedavimin ardından taburcu olup evime geldim. Evlilik yıl dönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü" diye konuştu. İrem Karatutlu, 8 yıldır eğitmenliği yaptığını, bundan sonra hayatına protezlerle devam edeceğini ifade etti.

'İKİ AYAĞININ KOPTUĞUNU GÖRÜNCE MAHVOLDUM'

Kadir Karatutlu ise evlilik yıl dönümünde meydana gelen kazada eşinin bacaklarını kaybettiği için çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, "O gün, eşimle evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşimi festivale götürdüm. Orada eğlendik, Kahramanmaraş'a dönüş yolunda bir arıza nedeniyle motorları emniyet şeridine çektik.

Bir TIR'ın üzerimizde doğru geldiğini gördüm ve ben kendimi yola atarak bağırdım. TIR ise adeta kar küreme aracı gibi önüne çıkan her şeyi alıp 500-600 metre sürükledi ve eşim kurtulamadı. Eşimin yaşadığını görünce mutlu oldum ama iki ayağının koptuğunu görünce mahvoldum. Evlilik yıl dönümümüz maalesef acıyla bitti" dedi.

