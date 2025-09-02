Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 630 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 13:24, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 15:46
Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, ziyarete açıldığı resmi tören bitiminden saat 22.00'ye kadar olan sürede 639 bin 497 kişiyi ağırladı.

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 495, martta 220 bin 139, nisanda 622 bin 306, mayısta 858 bin 864, haziranda 366 bin 829, temmuzda 419 bin 775 ve ağustosta 1 milyon 49 bin 588 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

2025'in ilk 8 ayında toplam 4 milyon 63 bin 826 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2024'te 6 milyon 550 bin 480, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

En kalabalık ay ağustos oldu

Anıtkabir, 2025'in ilk 8 aylık periyodunda en yoğun ziyaretçi sayısına ağustosta ulaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da içinde barındıran ağustos ayında 1 milyon 49 bin 588 yerli ve yabancı ziyaretçi Anıtkabir'de ağırlandı.

