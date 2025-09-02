Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da ağustosta aranan 7 bin 779 kişi yakalandı

Kentte polis ekiplerince ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 578 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 bin 201 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

İstanbul'da ağustosta aranan 7 bin 779 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda, 'kasten öldürme', 'silahla yağma', 'cinsel saldırı', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar yapıldı.

59 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞAHIS DA YAKALANDI

Çalışmalarda aralarında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enver K.O.'nun da olduğu 2 bin 578 hükümlü yakalandı.

Bu kişilerden 54'ünün 20 yıldan fazla, 140'ının 10 ila 20 yıl arasında, 298'inin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 86'sının ise 5 yıldan az hapis cezası olduğu belirlendi.

7,7 BİN KİŞİ POLİS MERKEZLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca haklarında aranma kaydı bulunan 5 bin 201 şüpheli de polis ekiplerince yakalandı.

Toplam 7 bin 779 kişi, işlemlerinin yapılması için ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

