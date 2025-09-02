Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde

Bartın Üniversitesi, öğrenci odaklı yönetim anlayışını güçlendiren önemli bir adım daha atarak yükseköğretim alanında örnek teşkil edecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 15:31, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 15:31
Yazdır
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde

Üniversitenin Akademik birimlerinde ayrı ayrı yürütülen öğrenci işlemleri, artık Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı çatısı altında tek merkezde toplanarak hizmete sunulacak. Böylece öğrenci işlemlerinde hızlı, ekonomik ve verimli bir model benimsenmiş oldu.

Yeni sistem ile birlikte öğrencilerin kayıt, belge, başvuru ve diğer tüm idari işlemleri tek bir merkezden yürütülecek. Bu adım, sadece bürokratik dağınıklığın ortadan kaldırılmasıyla sınırlı kalmayıp, öğrenci memnuniyetinin artırılmasına da önemli katkı sağlayacak.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Başlıca İşlemler:

" Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve kayıt işlemlerinin yapılması,
" Yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin (ÖSYS, Ek Kontenjan, DGS) kayıt süreçlerinin yürütülmesi, dosyalarının muhafaza edilmesi,
" Çift Anadal ve Yandal başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması,
" Uluslararası öğrencilerin başvuru, kayıt ve ikamet işlemlerinin takibi, dosyalarının merkezde tutulması,
" Öğrencilerin özlük bilgileri ve harç işlemlerinin sistem üzerinden takibi,
" Mezuniyet işlemleri, diploma ve mezun kimlik kartı basımı ve öğrencilere dağıtılması,
" Ders programlarının sisteme girilmesi ve takibi
" Öğrenci kimlik kartlarının basımı ve teslimi
" Azami öğrenim süresini aşan öğrencilerin tespiti ve Ek sınav süreçlerinin yürütülmesinin planlanması, Ek sınavlar sonunda devam edecek öğrencilerin takibi, mezuniyeti hak eden öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması ve kayıt silincek öğrencilerin kayıt silme süreçlerinin yapılması,
" Onur ve Yüksek Onur belgelerinin düzenlenmesi ve basılması,
" Öğrenci danışmanlarının atanması, ders kayıtlarının organize edilmesi,
" Muafiyet işlemlerinin merkezi olarak yürütülmesi,
" Yaz okulunda açılması teklif edilen derslerin planlaması ve harç takip işlemlerinin yapılması

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya: "Öğrencilerimiz için hızlı ve nitelikli hizmet hedefliyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, öğrenci işlemlerinin merkezileştirilmesini üniversitenin vizyoner bakış açısının bir yansıması olarak değerlendirdi. Rektör Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Maaşların merkezileştirilmesinin ardından şimdi de öğrenci işlemlerini tek çatı altında topladık. Öğrencilerimizin zaman kaybetmeden en hızlı ve nitelikli hizmete ulaşmalarını amaçlıyoruz. Bu adım, üniversitemizin verimlilik ve kalite odaklı yönetim anlayışının doğal bir sonucudur. Öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi ve yapısal dönüşümleri sürdüreceğiz."

Rektör Akkaya'nın liderliğinde Bartın Üniversitesi, sadece kendi öğrencileri için değil, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları için de iyi bir yönetim modeli ortaya koymayı sürdürüyor. Öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı, yenilikçi ve bütünleşik hizmet modelleriyle üniversite, geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber