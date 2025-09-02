Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, sedan modeli T10F'i tanıtacağı tarihi açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 15:52, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 15:52
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili Togg, sedan modelini tanıtıyor. 9-14 Eylül 2025 tarihlerinde T10F, Almanya'nın Münih kentinde IAA Mobility 2025'te tanıtılacak.

TESLA'DAN UZUN MENZİLİ VAR

Sedan olarak satışa sunulacak model olan T10F'in menzili güncellendi. 600 kilometre civarında menzile sahip olacağı duyurulan otomobilin net menzili WLTP'ye göre 623 kilometre oldu.

Tesla Model Y'nin Long Range modeline göre 37 kilometre daha fazla menzile sahip olan Togg T10F uzun yolda sürücüsünü şarj istasyonu aramadan seyahat ettirebilecek.

SON MODEL TEKNOLOJİ

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

T10F'in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

NE ZAMAN SATILACAK?

ToggCare tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesaja göre Togg T10F modelinin ön siparişleri Eylül ayı içinde toplanacak ve ilk teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek.

T10F araçlar Togg deneyim merkezlerinde sergilenmesi de Eylül ayında başlarında yapılacak.

