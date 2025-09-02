TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili Togg, sedan modelini tanıtıyor. 9-14 Eylül 2025 tarihlerinde T10F, Almanya'nın Münih kentinde IAA Mobility 2025'te tanıtılacak.

TESLA'DAN UZUN MENZİLİ VAR

Sedan olarak satışa sunulacak model olan T10F'in menzili güncellendi. 600 kilometre civarında menzile sahip olacağı duyurulan otomobilin net menzili WLTP'ye göre 623 kilometre oldu.

Tesla Model Y'nin Long Range modeline göre 37 kilometre daha fazla menzile sahip olan Togg T10F uzun yolda sürücüsünü şarj istasyonu aramadan seyahat ettirebilecek.

SON MODEL TEKNOLOJİ

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

T10F'in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

NE ZAMAN SATILACAK?

ToggCare tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesaja göre Togg T10F modelinin ön siparişleri Eylül ayı içinde toplanacak ve ilk teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek.

T10F araçlar Togg deneyim merkezlerinde sergilenmesi de Eylül ayında başlarında yapılacak.