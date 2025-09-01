Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: 'Asgari ücretlinin maaşı çocuğunu okula başlatmaya yetmiyor'

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, okul kıyafetleri, kırtasiye ve servis ücretleri velilerin bütçesini zorluyor. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türkiye'de eğitim harcamalarının asgari ücretli ailelerin gelirini aştığını vurgulayarak, "Kayıt parası, servis, defter, kitap ve yardımcı kaynakları koyduğumuzda bir asgari ücretlinin maaşı çocuğunu okula başlatmaya yetmiyor" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türkiye'de eğitim masraflarının asgari ücretli ailelerin bütçesini aştığını vurgulayarak, "Kayıt parası, servis, defter, kitap ve yardımcı kaynakları koyduğumuzda bir asgari ücretlinin maaşı çocuğunu okula başlatmaya yetmiyor.'ifadelerini kullandı

"Eğitim artık tamamen ailelerin cüzdanına bağlı"

Ekonomik sıkıntıların en çok eğitimde hissedildiğini belirten Özbay, "Artık eğitim tamamen ailenin cüzdanına bağlı. Cüzdanda ne kadar para varsa, eğitimden o kadar yararlanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Servis ücretleri cep yakıyor

Özbay, şehirleşme politikaları nedeniyle çocukların yakın okullara gidemediğini ve servis kullanımının zorunlu hale geldiğini söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

Kısa mesafe servis ücretleri 3 bin TL'den başlıyor.

Uzun mesafelerde bu rakam 7-8 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

"Servis ablası" için ekstra ücret talep ediliyor.

Kayıt parası yasa dışı ama alınıyor

Devlet okullarında dahi velilerden bağış adı altında para istendiğini vurgulayan Özbay, "Milli Eğitim Bakanı 'yasak' diyor ama okul aile birliklerine bağış alındığını bilmiyor mu? Her veliden bir para girdisi var" dedi.

Kırtasiye ve defter masrafları 3 bin TL'ye ulaştı

Bir öğrencinin defter masrafının 1500 - 3 bin TL arasında değiştiğini söyleyen Özbay, ucuz kırtasiye ürünlerinin sağlık açısından risk taşıdığına dikkat çekti. "Çocuklar arasında yaşanan materyal eşitsizliği okul içi sosyoekonomik ayrışmayı artırıyor" dedi.

Kantin fiyatları velileri zorluyor

Kantin fiyatlarının da ciddi sorun haline geldiğini dile getiren Özbay:

Bir tostun 70 TL'ye, Sadece tost ve ayranın aylık maliyetinin 2 bin TL'yi geçtiğini belirtti.

Birçok öğrencinin sabah kahvaltısı yapmadan okula geldiğini ifade etti.

Personel yetersizliği ve okul kıyafeti tartışması

Türkiye genelinde 61 bin okul bulunduğunu, ancak yalnızca 15 bin kadrolu yardımcı personel olduğunu söyleyen Özbay, temizlik ihtiyacının velilerden toplanan paralarla karşılandığını vurguladı.

Okul kıyafetlerine de değinen Özbay, "Okul kıyafetinin eşitlik açısından önemi var. Çocuklar marka yarıştırmaz. Ancak bu da ticari bir alan haline geldi. Veliden yüksek ücret talep ediliyor" dedi.

OECD verileri: Türkiye eğitime en çok para harcatan ülke

Özbay, OECD verilerine göre Türkiye'nin hane halkının eğitime en çok para harcamak zorunda kaldığı ülke olduğunu belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti G20 ülkeleri arasında. Demek ki bütçe var. Sorun, siyasi tercihler" ifadelerini kullandı.

"Kaynaklar eğitime aktarılmalı"

Türkiye'nin eğitim için gerekli ekonomik güce sahip olduğunu belirten Özbay, "Milletvekillerine, bakanlıklara sağlanan ayrıcalıklar eğitime aktarılsa sorunların büyük kısmı çözülür. Bu tamamen politik bir tercih meselesi" diye konuştu.

