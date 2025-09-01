Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: 'Asgari ücretlinin maaşı çocuğunu okula başlatmaya yetmiyor'

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türkiye'de eğitim masraflarının asgari ücretli ailelerin bütçesini aştığını vurgulayarak, "Kayıt parası, servis, defter, kitap ve yardımcı kaynakları koyduğumuzda bir asgari ücretlinin maaşı çocuğunu okula başlatmaya yetmiyor.'ifadelerini kullandı

"Eğitim artık tamamen ailelerin cüzdanına bağlı"

Ekonomik sıkıntıların en çok eğitimde hissedildiğini belirten Özbay, "Artık eğitim tamamen ailenin cüzdanına bağlı. Cüzdanda ne kadar para varsa, eğitimden o kadar yararlanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Servis ücretleri cep yakıyor

Özbay, şehirleşme politikaları nedeniyle çocukların yakın okullara gidemediğini ve servis kullanımının zorunlu hale geldiğini söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

Kısa mesafe servis ücretleri 3 bin TL'den başlıyor.

Uzun mesafelerde bu rakam 7-8 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

"Servis ablası" için ekstra ücret talep ediliyor.

Kayıt parası yasa dışı ama alınıyor

Devlet okullarında dahi velilerden bağış adı altında para istendiğini vurgulayan Özbay, "Milli Eğitim Bakanı 'yasak' diyor ama okul aile birliklerine bağış alındığını bilmiyor mu? Her veliden bir para girdisi var" dedi.

Kırtasiye ve defter masrafları 3 bin TL'ye ulaştı

Bir öğrencinin defter masrafının 1500 - 3 bin TL arasında değiştiğini söyleyen Özbay, ucuz kırtasiye ürünlerinin sağlık açısından risk taşıdığına dikkat çekti. "Çocuklar arasında yaşanan materyal eşitsizliği okul içi sosyoekonomik ayrışmayı artırıyor" dedi.

Kantin fiyatları velileri zorluyor

Kantin fiyatlarının da ciddi sorun haline geldiğini dile getiren Özbay:

Bir tostun 70 TL'ye, Sadece tost ve ayranın aylık maliyetinin 2 bin TL'yi geçtiğini belirtti.

Birçok öğrencinin sabah kahvaltısı yapmadan okula geldiğini ifade etti.

Personel yetersizliği ve okul kıyafeti tartışması

Türkiye genelinde 61 bin okul bulunduğunu, ancak yalnızca 15 bin kadrolu yardımcı personel olduğunu söyleyen Özbay, temizlik ihtiyacının velilerden toplanan paralarla karşılandığını vurguladı.

Okul kıyafetlerine de değinen Özbay, "Okul kıyafetinin eşitlik açısından önemi var. Çocuklar marka yarıştırmaz. Ancak bu da ticari bir alan haline geldi. Veliden yüksek ücret talep ediliyor" dedi.

OECD verileri: Türkiye eğitime en çok para harcatan ülke

Özbay, OECD verilerine göre Türkiye'nin hane halkının eğitime en çok para harcamak zorunda kaldığı ülke olduğunu belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti G20 ülkeleri arasında. Demek ki bütçe var. Sorun, siyasi tercihler" ifadelerini kullandı.

"Kaynaklar eğitime aktarılmalı"

Türkiye'nin eğitim için gerekli ekonomik güce sahip olduğunu belirten Özbay, "Milletvekillerine, bakanlıklara sağlanan ayrıcalıklar eğitime aktarılsa sorunların büyük kısmı çözülür. Bu tamamen politik bir tercih meselesi" diye konuştu.