Maaş Robotu, 2025 toplu sözleşme sürecine göre güncellendi

Bilindiği üzere genele yönelik mali konuları esas alan 2025 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı gereğince, 2026 yılında yüzde 11+7, 2027 yılında ise yüzde 5+4 zam oranı uygulanacak. Ayrıca taban aylıklarına 1000 lira ilave edilecek.

Maaş Robotuna https://www.memurlar.net/maas/ adresinden erişebilirsiniz. Gelişmiş seçenekler- en alt kısımdan 2026 yılı verilerini seçerek değişiklikleri görebilirsiniz. Tespit ettiğiniz durumları, GEREKÇELİ olarak, 0 532 540 0 590 nolu WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz.

Memurlar.net olarak 2025/1 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında 7. dönem toplu sözleşmeye göre yapılan değişiklikler şu şekildedir:

-KIT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin tazminat oranlarına 30 puan ilave ediliyordu. Yeni dönemde 50 puan ilave edilecek.

-KIT'lerde görev yapan bölge müdür yardımcıları, daire başkan yardımcıları ve birinci fıkradan yararlanmayan müdürler ile müdür yardımcılarının tazminat oranlarına 25 puan ilave ediliyordu, yeni dönemde 40 puan ilave edilecek.

- KİT'lerde müdür yardımcısının ek ödeme oranlarına 15 puan ilave edilecek

- Şef ve amirlerin tazminat oranlarına ilişkin olarak Hakem kurulu kararında yer alan 28. madde şu şekildedir:

"(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında bulunanlardan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvel ile ekli (III) sayılı Cetvelin "G" bölümüne göre tazminat ödenenlerin anılan Karar uyarınca dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına ayrıca 10 puan ilave edilir."

Bu maddebib hali hazırda 7. dönemde tazminat oranları artırılan şef ve amirleri kapsadığı ifade edilmekle birlikte bu konuda belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle Şef ve Amirler için maaş robotunda bir değişiklik yapılmamıştır.

- Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranına 10 puan ilave ediliyordu. 13 puan ilave edilecek. Silahlıya ayrıca 5 puan ilave ediliyordu, yeni dönemde ayrıca 8 puan ilave edilecek. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- KİT'lerdeki sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve diğer teknik personele en yüksek Devlet memuru aylığının belirli bir oranında ilave ücret veriliyordu. Yeni dönemde bu oranlar yüzde 0,2 ila 0,4 oranı arasında artırılmıştır. (Madde 30)

- Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma hakkında baz tarih 01/10/2025 olmuştur.

- Engelli çocuk için aile yardımı yüzde 50 değil yüzde 60 artırımlı ödenecek. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Tabiplere ve diğer sağlık personeline ek ödeme başlıklı 38. madde uyarınca ek ödemenin 10 puan artırımlı uygulaması 15 puan artırımlı olarak değiştirilmiştir.

- Mühendis, mimar, teknisyen, tekniker gibi Teknik personelin 375 göre aldığı ek ödeme oranları madde 52 uyarınca artırılmıştır. Başmühendis, mühendis, mimar, şehir plancısı bu unvanların ek ödemeleri 20 puan artırıldı. Kimyager, fizikçi, arkeolog, matematikçi, istatistikçi bunları ek ödemeleri 10 puan artırıldı.

Teknisyen, Tekniker bunların ek ödemeleri 10 puan artırıldı. Programcı ve Çözümleyicilerin ise ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilecek. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Teknik personelin ek özel hizmet tazminatı madde 53 uyarınca artırılmıştır. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Avukatların ek ödeme oranları 10 puan artırılarak ödeniyordu. 25 puana yükseltildi. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Müdürlerin tazminat oranlarına 20 puan ilava ediliyordu. 40 puan ilave edilecek Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Müdür yardımcısı için tazminat oranlarına 15 puan ilave ediliyordu, 30 puan ilave edilecek (Madde 55) Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Veteriner hekimlerin ek ödemelerine 10 puan ilave ediliyordu, 25 puan ilave edilecek. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, İl İstihdam Uzmanlarının tazminat oranları 10 puan, yardımcılarının tazminat oranları ise 7 puan arttı Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Uzman ve denetmenlerin tazminat oranları 15 puan artırımlı ödenecek. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Veznedara verilen 700 mali sorumluluk zammı tahsildar ve mutemetlere de verilecek . Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan aşçı, bahçıvan, dağıtıcı, gassal, hastabakıcı, hizmetli, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı gibi unvanlardaki Devlet memurlarına 10 puanlık ilave tazminat verildi. Madde 65'te detaylı olarak var. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Taban aylığa 1000 ilave edilecek. aylık katsayı 1000'e bölünecek, çıkan rakam memur aylık katsayısıyla çarpılacak.Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Yeni karar olarak 8. dönemde, Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalışanlara, bu kapsamda fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek

-Yeni karar olarak 8. dönemde, Kamu görevlilerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca yararlanmakta oldukları yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamları, 100 gösterge rakamı ilave edilmek suretiyle uygulanır

- Maaş Robotuna, Tahsildar, Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, jeomorfolog, astronom, peyzaj mimarı, iç mimar, bölge plancısı unvanları yeni unvan olarak eklendi. u değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Maaş robotuna Arazi tazminatı diye bir maaş kalemi daha açıldı.

Arazi tazminatı alıyorum veya almıyorum diye bir seçenek konuldu.

- Başmühendis, mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, bölge plancısı, şehir plancısı, Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom unvanlarında yer alanlar---------- yüzde 4

Teknisyen, Tekniker (Mesleki Teknik mezunu)----- yüzde 2,7

Teknisyen, (lise mezunu) -----yüzde 1,6 oranı üzerinden arazi tazminatının hesaplaması yapıldı. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

Büro Hizmet Kolu için yapılan düzenlemeler

-SGK taşra teşiklatında iş yoğunluğu fazla birimlerde çalışan her bir personele 7. dönem toplu sözleşme gereğince ayda 50 yılda 350 saati geçmemek üzere fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenmekteydi. 8. dönem sözleşmede yılık saat sayısı 400 saat olmuştur.

- Vergi dairesi müdürlüklerinde iş yoğunluğu fazla birimlerde çalışan her bir personele yılda 350 saati geçmemek üzere fazla çalışma saat ücreti ödenmekteydi. 8. dönem sözleşmede 350 saat 400 saat olmuştur.

- Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurlarının ücretsiz toplu taşıma hakkında yaşanan sorunlardan dolayı, 8. dönem toplu sözleşmede, "bu haktan yararlanacakların 4736 sayılı Kannunun /1/1 fıkrası kapsamında söz konusu hizmetten faydalanmada muafiyet tanınmış sayılır. cmlesi eklenmiştir.

- Veznedarların mali sorumluluk zammı genel hizmet kolundaki hakem kurulu kararı içine alınmıştır.

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti yıllık sınırı 500 saatten 550 saate çıkarılmıştır.

- 112 Acil çağrı merkezlerinde görevli personelin 375 sayılı KHK'ya göre aldıkları ek ödemelerine 7. dönemde 10 puan ilave edilmekteydi, 15 puana çıkarılmıştır.

- Yurt yönetim memurlarının zam tazminat kararnamesinin II ve III sayılı cetvele göre aldıkları tazminat oranlarına 7. dönemde 10 puan ilave edilişyordu, 12 puana çıkarılmıştır. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Gençlik hizmetleri memurlarının zam tazminat kararnamesinin II ve III sayılı cetvele göre aldıkları tazminat oranlarına 7. dönemde ilave yoktu, 8. dönemde 12 puan ilave kararı almıştır. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Sözleşmeli Yurt yönetim memurlarının 375 sayılı KHK'ya göre ek ödeme oranlarına 10 puna ilave ediliyordu, 12 puana çıkarılmıştır. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Sözleşmeli Adalet Bakanlığı personelinin ek ödeme oranları; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanır.

- Emniyet sivil personeli için fazla çalışma ücreti, bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katı olarak ödenmekteydi, 5 katına çıkarılmıştır. MSB sivil personeli için fazla çalışma ücreti de aynı şekilde değiştirilmiştir.

- Valilik ve kaymakamlık personelinin fazla çalışma ücreti bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katı olarak ödenmekteydi, 4 katına çıkarılmıştır.

- Göç İdaresi Başkanlığı geri gönderme merkezlerinde fazla çalışma ücreti, fazla çalışma ücreti bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katı olarak ödenmekteydi, 4 katına çıkarılmıştır.

- İcra katiplerinin tazminat oranlarına 7 puan eklenecektir. Sözleşmeli icra katiplerinin ek ödemesi de 7 puan ilave edilerek uygulanacaktır. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Gümrük Kanunu uyarınca fazla çalışma ücreti alanların aldıkları fazla ücretini yıllık tutarı, 375'e göre alınan yıllık ek ödeme tutarından düşükse aradaki fark ödecektir. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. maddesi/3. fıkrda yer alan tavan gösterge rakamına 3.000 gösterge punaı eklenmiştir.

- TÜIK'te kısmi zamanlı çalışanların ücretine esas aylık tavan ücret gösterge rakamı 3000 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

Eğitim Hizmet kolunda yapılan yeni düzenlemeler

- Lisansüstü öğrenim görmüş yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücreti artırımlı olarak ödenmekteydi. Ancak yeni bir düzenleme olarak şu hüküm getirildi: Bu düzenleme, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, nöbet ve belleticilik gibi fiilen derse girilmeksizin yürütülen görevler için ödenecek ek ders ücretleri ile anılan Kararın 10 uncu maddesinde sayılmayan yönetim görevleri kapsamında ödenecek ek ders ücretleri için uygulanmayacak.

-7. dönem toplu sözleşmede, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin (4.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenmesi kararlaştırılmıştı.

8. dönemde bu gösterge rakamı 5.500 olmuştur.

- 7. dönem toplu sözleşmede, Yükseköğretim kurumlarında bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15'i idari personel için ayrılmaktaydı. Tahsissat oranı 8. dönemde yüzde 20'ye yükseiltilmiştir.

- Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği: 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 4 üncü maddesinde yer alan "yarısı" ibaresi, öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için "%70'i" şeklinde uygulanıyordu. 8. dönemde yüzde 75'i olarak uygulanacaktır. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ikili öğretim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmekteydi, 5 katına yükseltildi.

- Üniversitede çalışan akademik personele eğitim öğretim ödeneğinin aylık tutarı bir kat artırımlı uygulanmaktaydı. 8. dönemde, öğretim ödeneğinin aylık tutarı %300 artırımlı uygulanır hükmü getirilmiştir.

- 7. dönemde yoktu. 8. dönemde taşra teşkilatında eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı unvanlı personele zam ve tazminat oranlarına 15 puan ilava edilecektir. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- 7. dönemde yoktu. 8. dönemde, öğretmenevi ve akşam sanat okullarında sunulan hizmetin gereği olarak cumartesi ve pazar günleri ile hafta içi saat 18.00'den sonra fiilen çalışan yöneticilere bu çalışmaları karşılığında haftada 3 saat ek ders ücreti ödenir.

- 7. dönemde yoktu. 8. dönemde, Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenir.

- Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız için açılan uzaktan eğitim programlarında ders görevi verilen yönetici ve öğretmenlere, söz konusu programlarda uzaktan eğitim, yoluyla eş zamanlı olarak fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığı ek ders ücretleri %25 artırımlı ödenir.

Sağlık hizmet kolunda yapılan düzenlemeler

- Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, Net teşvik katsayılarına 0,15 puan daha ilave edilmekteydi. 8. dönemde 0,25 puan ilave edilecektir.

- 8. dönemde yeni bir düzenleme olarak, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri 20.00- 08.00 saatleri arasında tutulan (icapçı/ev nöbeti dışındaki) nöbet süreleri için %10 artırımlı ödenir.

- 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanıyordu. 8. dönemde bu karar yer almamıştır.

- Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların döner sermaye gelirlerinin dağıtımına dair yönetmelikte yer alan "Kadro/Görev Unvan Katsayı Cetveli'nde yer alan "0,50" katsayısı "0,60" olarak uygulanması, yeni bir karar olarak 8. dönem hakem kurulu kararında yer almıştır.

- 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde yılda 7 günü geçmeyen hastalık rapor süreleri ile hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmemesi yeni bir karar olarak 8. dönem hakem kurulu kararında yer almıştır.

-7. dönemde; Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine ekli Ek-3A sayılı tablonun 12 nci sırasında yer alan sağlık hizmetleri ile ekli Ek-3B sayılı tablonun 11 inci sırasında yer alan sağlık hizmetleri sınıfı için 0,32 olarak belirlenen taban ödeme katsayıları 0,37 olarak uygulanıyordu. 8. dönemde;

0,37 oranı 0,42'ye yükseltilmiştir.

- Yeni bir karar olarak;

-Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine ekli Ek-3A sayılı tablonun 13 üncü sırasında yer alan "diğer lisansiyerler" ile ekli Ek-3B sayılı tablonun "İl Sağlık Müdürlüğü ve Birimleri" başlıklı bölümünün 10 uncu sırasında yer alan "diğer lisansiyerler" için 0,32 olarak belirlenen taban ödeme katsayıları 0,42 olarak uygulanır.

- Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine ekli Ek-3B sayılı tablonun Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başlıklı bölümünün 7 nci sırasında "laboratuvarda çalışan sağlık hizmetleri sınıfı" ve Ulusal Referans Laboratuvarları başlıklı 6 nci sırasında "sağlık hizmetleri sınıfı personeli" için 0,32 olarak belirlenen taban ödeme katsayıları 0,42 olarak uygulanır.

-Yükseköğretim kuramlarında görev yapan bazı personel için 0,32 olarak belirlenen taban ödeme katsayısı 0,37 olarak uygulanıyordu, 0,42'ye yükseltilmiştir.

- 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimlerinde, döner sermaye ödemelerinde, eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmiyordu. 20 günlük süre 30 güne çıkarılmıştır.

- 8. dönemde yeni bir karar olarak;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 24 saat esasına dayalı olarak hizmet veren kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personele de bu kuruluşlarda nöbet görevi verilebilir. Bu madde uyarınca nöbet görevi verilen ve bu görevlerini fiilen yerine getiren sözleşmeli personel de memurlara ödenmekte olan nöbet ücretinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

- Ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşları ile çocuk evi koordinasyon merkezlerinde fiilen görev yapan memur ve sözleşmeli personelin birinci fıkraya göre yararlanmakta olduğu ek ödeme oranına 25 puan ilave edilmekteydi. Bu oran 35'e çıkarılmıştır.

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında bulunan avukatlardan 6284 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kamu davalarını takip edenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

- 7. dönemde yer alan şu hüküm 8. dönem toplu sözleşmede yer almamıştır:

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (12) numaralı alt bendinde yer alan "yüzde 1,5" ve "yüzde 3" ibareleri sırasıyla "yüzde 2,5" ve "yüzde 4" olarak uygulanır."

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında yurt yönetim memuru unvanlı kadrolarda bulunanların tazminat oranlarına 5 puan ilave edilecek. Sözleşmeli yurt yönetim memurlarının ek ödeme oranları ise 5 puan artırılacak.

- 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlar için taban ödeme katsayısı artırılmıştır. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğin Ek-3B sayılı tablosu ve İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet ve Teşvik Ek Ödeme Yönergesinin Ek-2 sayılı tablosunda yer alan "112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan tabip için %10, tabip dışı personel için ilgili taban katsayısı %40 artırımlı uygulanır." cümlesindeki "%40" oranı "%50" olarak uygulanacaktır.

- 8. dönemde giyecek yardımı yönetmeliğinde düzenleme yapılmıştır. Giyecek Yardımı Yönetmeliğine (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (1) ve (2) numaralı sıralarında belirtilen giyim eşyalarından hemşire forması, ebe forması, iş önlüğü, iş gömleği, laboratuvar kıyafeti ve ameliyathane kıyafeti, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde fiilen görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele yani olarak verilecektir.

Yerel Hizmet Kolunda yapılan değişiklikler

-Sosyal denge tazminatı 4688 sayılı Kanunun 32/1 maddesine göre, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde ilgili sendika ile müzakere edilerek belirlenmekteydi. 7. dönemde bu 3 aylık süre 7 ay yapılmıştı, 8. döenmde "9 ay" olarak belirlenmiştir.

- İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 12 puan ilave ediliyordu, 20 puana çıkarılmıştı. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- İtfaiye personelinin zamları: Zam tazminat kararnamesinin (I) sayılı Cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 34 üncü sırasında öngörülen zam puanları % 100 artırımlı olarak uygulanıryordu. Yüzde 130 olmuştur. Aynı düzenleme, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memurları içinde geçerlidir. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Defin hizmetlerinde görev yapanların fazla çalışma ücretleri; merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu. 8. dönemde 4 katının 6 saate tekabül eden tutarı olarak ödenecektir.

- Mahalli idarelerdeki icra memurlarının tazminat oranlarına 10 puan ilave ediliyordu, 15 puan olmuştur. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı 800 puan üzerinden ödeniyordu. 800 puan 1500 iş riski zammı olmuştur.

- Belediye personeline kumanya yardımında uygulanan 2100 göstergesi 2400 gösterge olarak uygulanacaktır.

- Evlendirme memurlarının 375'e göre aldığı ek ödeme oranlarına 5 puan ilave ediliyordu, 10 puana yükseltildi. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Bu hizmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanların tazminat kararnamesindeki (II) sayılı Cetvelin "(B) Denetim Hizmetleri" bölümünün 4 üncü ve 6 ncı sıralarında öngörülen tazminat oranlarına 15 puan ilave edilir.

- İtfaiye ve zabıta personelinin fazla çalışma ücretinde düzenleme yapıldı.

Basın hizmet kolunda yapılan değişiklikler

- PTT'de, başdağıtıcı ve dağıtıcılara dağıtım görevini araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödeniyordu. 500 gösterge rakamı 600 olmuştur.

- Şoförlerler hariç olmak üzere görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için (20) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödeniyordu. Aylık gösterge rakamı 600 oldu, her gün için uygulanan gösterge rakamı da 20'den 24'e yükseltildi.

- PTT'de gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. 500 gösterge rakamı 8. dönemde 600 olarak uygulanacak

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların zam puanları %20 artırımlı ödeniyordu. 8. dönemde yüzde 40 artırımlı olacak.

- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen postacı, tekniker ile gişe ve büro görevlilerinin temel ücretlerine (1600) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar ilave ediliyordu. 8. döenmde 1800 olacak

- 8. dönemde yeni hüküm olarak; TRT Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin ilgili mevzuatına göre yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatı 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

Kültür ve Sanat Hizmet Kolunda yapılan değişiklikler

- Sahne uygulatıcısı/uzman memur olarak görev yapan sözleşmeli personele her ay (800) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucunda bulunacak tutarda ilave ücret ödeniyordu. 800 gösterge rakamı 8. dönemde 1000 olarak uygulanacaktır.

- Bu hizmet kolu kapsamına giren kurumlara bağlı kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde, bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele ayda 50 ve yılda 350 saat üzerinden fazla çalışma ücretiş veriliyordu. yılda 350 saat sınırı 400 saat olmuştur.

- 8. dönemde yeni bir karar olarak;

Müze ve ören yerlerinde görev yapan Devlet memuru ve sözleşmeli personelden saat 20.00'den sonra fiilen fazla çalışma yaptırılanlara ayda 100 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

- Hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu çalışma ortamlarında fiilen görev yapan personelin iş riski zammı puanları bir kat artırımlı ödeniyordu. 8. dönemde iki kat artırımlı ödenecektir. Yeni bir hüküm olarak 8. dönemde, bu çalışma ortamlarında fiilen görev yapanlara (320) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak.

- Kazılarda görev yapan personele fazla çalışma ücreti 4 katı üzerinden ödeniyordu, 8. dönemde 5 katı üzerinden ödenecek.

- Sanat kurumlarının kendi sanatsal faaliyetleri dışında, başka kurum ve kuruluşlara yapılan tahsislerde görevlendirilen mesai saatleri dışında fiilen çalışma yaptırılan sahne uygulatıcılarına ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenecek.

-8. dönemde yeni bir karar olarak, Kütüphane ve müzelerde araç kullananlara aylık (600) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için (24) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödenecek.

- Koro ve topluluk şeflerine aylık (250) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenecek

- Kısmi zamanlı sözleşmeli personele ilave ücret verilecek.

Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmet Kolunda yapılan değişiklikler

- AFAD'da fazla çalışma ücreti ayda 50 saat sınırı üzerinden ödeniyordu. yeni dönemde 60 saat sınırı oldu.

- Karayolları Genel Müdürlüğünde ve AFAD'da araç kullananlara aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödeniyordu. 8. dönemde 600 gösterge oldu.

- Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti yılda 400 saat sınırı üzerinden veriliyordu, yeni dönemde yıllık saat sınırı 500 oldu.

- Karayolları Genel Müdürlüğünde fazla çalışma ücreti yılda 300 saat sınırı üzerinden veriliyordu, yeni dönemde yıllık saat sınırı 350 oldu.

- Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 900 puan üzerinden veriliyordu 1200 oldu. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Yeni bir hüküm oarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında arama kurtarma teknikeri ve arama kurtarma teknisyeni unvanlı pozisyonlarda bulunanlara aylık (380) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenecek. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının taşra teşkilatı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlardan; "Alo 181" çağrı merkezine gelen şikayet ve ihbarlar üzerine veya il müdürlüğünce yapılan denetim ve kontrol hizmetlerinde mesai saatleri dışında fiilen çalışanlara 4 katı üzerinden değil 5 katı üzerinden fazla çalışma ücreti ödenecek.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı araç kullananlara aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödeniyordu. 500 gösterge rakamı 600 oldu.

- Karayolları Genel Müdürlüğünde Karla mücadele edenlere her gün için (300) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme tutan her bir personel için yılda (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemiyordu. 5400 gösterge rakamı 6000 olmuştur.

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının arama ve kurtarma teknikeri, arama ve kurtarma teknisyeni kadro veya pozisyonlarında bulunanlar ile sahada bunlarla birlikte afet ve acil durumlara müdahale hizmetlerini yürütmekle görevli diğer personele, sahada fiilen görev yapmaları nedeniyle aylık 2100 gösterge rakamını geçmemek üzere, günlük 100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aylık gösterge rakamı 2400, günlük gösterge rakamı 115 oldu.

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığında araç kullananlara aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödeniyordu. Gösterge rakamı 600 oldu.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan kontrol ve denetim yetkisini haiz teknik personele, fiilen kontrol ve denetim görevi yaptıkları her gün için (50) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyordu. 50 gösterge rakamı 80 oldu.

- 8. dönemde yeni bir hüküm olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görev yapanlara eğer sunulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara aylık (2400) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere günlük (115) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda yiyecek yardımı yapılacak.

Ulaştırma Hizmet Kolunda yapılan değişiklikler

- TCDD, TCDD Taşımacılık, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personelinin kendisi ve eşi ile yirmi beş yaşından küçük çocukları yılda ücretsiz seyahat hakkı 2'den 3'e yükseltilmiştir.

- TCDD, TCDD Taşımacılık, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personelinden katener hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay (700) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödeniyordu. 700 gösterge rakamı yeni dönemde 1100 oldu.

- Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay (480) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödeniyordu. 480 gösterge rakamı 500 oldu.

- Koruyucu giyim malzemelerinin ayni olarak verilmemesi durumunda söz konusu personele bu malzemelerin alımı amacıyla (14000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak kaydıyla alışveriş çeki verilebilmesi yönünde yeni karar alınmıştır.

- Araç kullanan DHMİ personeline aylık (500) gösterge rakamı üzerinden ilave tazminat veriliyordu. 500 gösterge rakamı 600 olmuştur.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında araç kullananlara aylık (500) gösterge rakamı üzerinden ilave tazminat veriliyordu. 500 gösterge rakamı 600 olmuştur.

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzüğün 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "1/8" ibaresi "1/7" şeklinde uygulanıyordu. 8. dönemde 1/6 olarak uygulanacak.

- Yeni bir hüküm olarak; TCDD Genel Müdürlüğünde hat bakım onarım memuru pozisyonunda bulunanlara (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay ilave ödeme yapılacak

- Liman başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti 4 katı üzerinden hesaplanıyordu, yen dönemde 5 katı üzerinden hesaplanacak.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yapılan değişiklikler

- Yeni hüküm olarak, orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere, Şubat ayı başından Kasım ayı sonuna kadar aylık (2500) gösterge rakamını geçmemek ve döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her gün için (250) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak.

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, ) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere ödeniyordu, yıllık sınır 400 olmuştur.

- Üretimi Teşvik Primi olarak; 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, söz konusu ödemelerin yapılmasından önce ve yılda bir defa olmak üzere, 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye karından ilave ödeme yapılıyordu. 9000 gösterge rakamı 12000 olmuştur.

- Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödeniryordu. 500 gösterge rakamı 600 olmuştur.

- Atatürk Orman Çiftliği müdürüne 3000 gösterge, Atatürk Orman Çiftliği müdür yardımcısı ile diğer müdür kadrolarında bulunanlara 2000 gösterge rakamı üzerinden her ilave ödeme veriliyordu. Atatürk Orman Çiftliği müdürünün göstergesi 5000, müdür yardımcısı ile fabrika müdürlerinin göstergesi 3500 olmuştur.

- Yeni bir hüküm olarak;

Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında, koruyucu giyim malzemelerinin ayni olarak verilmemesi durumunda söz konusu personele bu malzemelerin alımı amacıyla (14000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak kaydıyla alışveriş çeki verilebilebilecek.

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda yapılan değişiklikler

- Yeni hüküm olarak Bu hizmet kolu kapsamında bulunanlara koruyucu giyim malzemelerinin ayni olarak verilmemesi durumunda söz konusu personele bu malzemelerin alımı amacıyla (14000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak kaydıyla alışveriş çeki verilebilecek.

- ÇAYKUR kampanya primi 500 gösterge rakamı üzerinden veriliyordu, 750'ye çıkarılmıştır.

- Yüksek gerilim ilave ödemesi her gün için (120) gösterge rakamı üzerinden ödeniyordu, 120'ye yükseltildi.

-10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan 4 katı üzerinden fazla çalışma ücreti veriliyordu, 5 katına yükseltildi. Diğer bölge müdürlüklerinde fazla çalışma ücreti yine 5 katı üzerinden ödenecek.

- 8. dönemde, Karakaya HES işletme müdürlüğünde görev yapan personelin ek ödeme oranına 20 puan ilave edilecek

- Şeker fabrikaları pesoneline ayda 500 gösterge rakamı üzerinden ödenen kampanya primi 600 gösterge rakamına yükseltildi

- Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı 800 puan üzerinden ödeniyordu. 1500 puana yükseltildi.

- TKİ ve TTK personelinden yeraltında çalışanlara 280 gösterge rakamı üzerinden ilave ödeme veriliyordu. 280 gösterge rakamı 400 oldu.

- DSİ personeline fazla çalışma ücreti yılda 125 saat üzerinden veriliyordu. 8. dönemde yılda 150 saat olarak uygulanacak.

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, ÇAYKUR, ETİ MADEN, TTK, TKİ, TÜRKŞEKER genel müdürlüklerinin taşra teşkilatında çalışan personelin fazla çalışma ücreti, fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 6 saate tekabül eden tutarı üzerinden ödeniyordu. Yeni dönemde "5 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti" olarak ödenecek.

- Şoförler hariç olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEİAŞ ve MAPEG'de görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık (500), her gün için ise (20) gösterge rakamı üzerinden ilave ücret veriliyordu. 500 gösterge rakamı 600, 20 gösterge rakamı da 24 olmuştur.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinden kontrol ve denetim görevi verilen personele, fiilen kontrol ve denetim görevi yaptıkları her gün için (50) gösterge kamı üzerinden ilave ödeme yapılıyordu. 50 gösterge rakamı 80 olmuştur.

- Yeni hüküm olarak Daimi nezaretçilerin ek ödeme oranına 10 puan ilave edilecek.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan memurlar ile aynı veya benzer unvanlarda istihdam edilen sözleşmeli teknik personelden ilgili mevzuatı uyarınca yürütülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde görevlendirilenlere her gün için (50) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyordu. 50 gösterge rakamı 80 olmuştur.

Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolunda yapılan değişiklikler

- Murakıpların din hizmetleri tazminatı din hizmetleri tazminatı oranlarına 45 puan ilave edilerek uygulanıyordu. 45 puan 50 puan oldu. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Ramazan ayı fazla çalışma ücreti ve Ulusal bayram ve genel tatillerde vaizlere fazla çalışma ücreti, fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu. 8. dönemde 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek

-Baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların ek ödeme oranlarına 5 puan ilave ediliyordu. Yeni dönemde 10 puan ilave edilecek. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

-Tazminat kararnamesinin

"(B) Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (e) bendinin;

a) (1) numaralı alt bendinde bulunanların yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 5 puan, 10 puana

b) (2) numaralı alt bendinde bulunanların yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan, 15 puan ilava edilerek uygulanacak. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- İmam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı sözleşmeli personelin ek ödem oranlarına 5 puan ilave ediliyordu. 10 puana çıkarıldı. Bu değişiklik maaş rorotuna işlendi.

- Yeni bir hüküm olarak, Dini İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde eğitim görevlisi unvanlı kadrolarda bulunanların din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

- Yeni bir hüküm olarak;

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Yönetmen, Spiker, Kameraman, Muhabir, Ses Kayıtçısı, Montajcı, Kurgucu, Prodüktör ve Işıkçı kadro ve pozisyonlarında bulunanların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan ilave edilir.

- Diyanet Akademisi Başkanlığında Dini İhtisas Merkezi Müdürünün tazminat oranına 5 puan ilave edilecek

- Yeni bir hüküm olarak, İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftüsü kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilecek

- Yeni bir hüküm olarak Yatılı Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.