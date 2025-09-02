Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok atan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Dumanlar yolu kapladı, iki şehri bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Bakan Yumaklı: Hayvan pazarlarının açılışı kademeli olarak sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarının tekrar açılmaya başladığını belirterek, "Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 17:13, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 17:45
Bakan Yumaklı: Hayvan pazarlarının açılışı kademeli olarak sürüyor

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı Bakanlıkça hızla harekete geçildiğini bildirdi.

Şap Enstitüsünce söz konusu yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiğine dikkati çeken Yumaklı, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlandığını, hayvan pazarlarının da tedbir amaçlı kapatıldığını kaydetti.

- "14 milyon doz aşı 81 ilde sahaya sevk edildi"

Yumaklı, bu süreçte, enstitü tarafından üretilen 14 milyon doz aşının 81 ilde sahaya sevk edildiğine işaret ederek, "Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

İlk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nin ardından Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta hayvan pazarlarının yeniden açıldığını bildiren Yumaklı, bu hafta ise 14 ildeki pazarların da açıldığını vurguladı.

- "Aşının etkisiz olduğu yönündeki iddialar asılsız"

Yumaklı, bu illerin Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla diğer illerdeki hayvan pazarlarını da kademeli olarak açmış olacağız. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin'deki pazarların açılmasını planlıyoruz. Veteriner hekimlerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada aşılama çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Şap hastalığıyla mücadele sürecinde bazı çevrelerce ortaya atılan şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu yönündeki iddialar ise asılsız."

