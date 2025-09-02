Beykoz Belediyesi'nin yolsuzluk davası yarın devam edecek

Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok atan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Ağustos'ta en çok atan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Dumanlar yolu kapladı, iki şehri bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Dumanlar yolu kapladı, iki şehri bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beykoz Belediyesi'nin yolsuzluk davası yarın devam edecek

Beykoz Belediyesi'nin 'yolsuzluk' davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in savunmasının ardından mahkemeyi yarına erteledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 18:32, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 18:34
Yazdır
Beykoz Belediyesi'nin yolsuzluk davası yarın devam edecek

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar savunma yaptı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş, "Ben hiçbir zaman müdürlük istemedim. İnsan kaynakları müdürlüğü yazı yazdı, yazıda 'başkan bey seni müdür olarak görevlendirdi' yazıyordu. Ben de müdüre gittim istemediğimi söyledim. Müdürlük isteseydim en başta gider kapıyı açar otururdum. Odaya dahi gitmedim, bana 'bunu yapma yanlış yapıyorsun başkana karşı çıkma' denildi. Ben de odaya gittim. Ben bu işi yapmak istemediğimi defalarca söyledim. Açık ihale yapılmadı, Alaattin Köseler ilk başta yeni geldiği için ihale yapılmasını istemedi. Başkan bey geçmiş zamanda çalışılan firma ile çalışmak istemiyordu. Kendi şahsıma 'eski firmalarla çalışmak istemiyorum' şeklinde dile getirdi. Alaattin Başkan ve Veli Gümüş'ün yönlendirdiği firma dışında kimseyle çalışılmayacağını söyledi. Hem gıda hem de bakım anlamında bu firma dışına çıkılmayacağı defalarca söylendi" dedi.

"Alaattin Köseler bilgisi dışında ihale yapılmasını istemiyordu"

Şeker alımı ile ilgili ilk kez fiyat araştırması yaptığını söyleyen Güneş, "Çünkü ben satın alma ile ilgili bilgim yok, zaten birimimiz var biz orada sadece tamamlayıcı görevindeyiz. Alaattin Köseler bilgisi dışında ihale yapılmasını istemiyordu. Başka müdürlüklerin de ihalelerine karıştığını gördüm. Bana 'sen fiyat araştırması yapmayacaksın' demedim mi diyerek şeker araştırmasını yırttı. Metin Ülgey'in ihalelere karıştığını görmedim. Alaattin başkan geçmişe yönelik hiçbir borcu kabul etmiyordu. Ben kendim inanılmaz mobbing içerisindeydim. 3 müdürlük ayrıldı ve her birinin başına bir kişi geldi. Yılbaşı süs olayı, Veli Gümüş yılbaşı ile ilgili çalışma yapılacağını söyledi, sabah Alaattin başkan ile görüştüm. Bana konuşma hakkı dahi vermedi. Alaatin başkanla her görüştüğümde moralim bozuk çıkıyordum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada 4'ü tutuklu 2'si tutuksuz toplam 6 sanık savunma yaptı. Duruşma, yarın sabah 08.30'da tekrar görülecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber