Erzurum'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

Kazada sürücü ile sürücünün babası Tahsin ve annesi Hatice Gülün yaşamını yitirdi, kardeşi Serhat yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhsan Gülün idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kırsal Bezirhane girişinde yoldan çıkarak takla attı ve araziye savruldu.

