Hacze giden avukata saldırdı: 1 gözaltı

Olay, saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesinde Akse Mahallesinde meydana geldi. Avukat Ömer Çiftçi, borcundan dolayı M.İ.K'nın evine haciz işlemini gerçekleştirmeye gitti. Kocaeli Barosu avukatlarından Ömer Çiftçi, haciz işlemi sırasında M.İ.K.'nın saldırısına uğradı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Barosu yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleri de olay yerine gitti. Avukat Çiftçi, beraberindekilerle hastaneye giderek darp raporu alıp şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.