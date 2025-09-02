Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçındaki ihlallerin cezaları açıklandı

Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis" ihlalleri nedeniyle Hukuk Müşavirliği'ne sevk edilenler için kararı açıkladı. 27 kişiye hak mahrumiyeti cezası verildi.

02 Eylül 2025
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.09.2025 tarih ve 6 sayılı toplantısında, 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakası ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca yapılan incelemeler neticesinde kurula bahis ve müsabaka sonucunu etkileme ihlalleri nedeniyle yapılan sevkler hakkında şu kararlar alındı:

"1- Abdullah Beytaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- Canberk Aydemir'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. Maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- Cenk Doğan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

4- Ekin Karakuyu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

5- Emin Kars'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

6- Erdem Özyeşil'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

7- Ömer Faruk Sezgin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

8- Recep Taşbakır'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

9- Umutcan Keleşcan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

10- Ahmet Gökbayrak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

11- Batuhan Kırdaroğlu'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

12- Berat Arda Kara'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

13- Ekrem Çalışanlar'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

14- Fatih Kızılkaya'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

15- Furkan Eliaçık'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

16- Kutsal Manici'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

17- Muhammet Emre Erkan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

18- Muhammet Raşit Yöndem hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de; FDT'nin 14/2. maddesi uyarınca ceza tayinine yer olmadığına,

19- Ozan Can Oruç'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

20- Özkan Taştemur'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

21- Recep Efe Koçak'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

22- Savaş Yorulmaz'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

23- Serhat Aslan'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 10 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

24- Süleyman Enes Karakaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

25- Şahin Kaya'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

26- Tibet Öniz'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

27- Volkan Erten'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

28- Yunus Emre Karakaya'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca kurulumuza sevk yapılmış ise de; FDT'nin 14/2. maddesi uyarınca ceza tayinine yer olmadığına,

29- Yunus Emre Metin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

30- 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakası ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında Kurulumuzca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verilmiş olup, ilgililerin FDT'nin 56. maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar verildi.

