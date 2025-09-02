Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama

Bakanlığın açıklamasında, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmesi için resmi sağlık kurulu raporunun zorunlu olduğu hatırlatıldı. Mahkemelerin de bu raporu talep ettiği vurgulandı.

3 hekim yerine 7 uzman şartı

Yeni düzenlemeye göre, daha önce 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporların artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanacağı belirtildi.

Kurul; genel cerrahi, psikiyatri, endokrinoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi ile tıbbi genetik uzmanlarından oluşacak. Ayrıca kurul öncesinde her bir uzman hekimin ayrı ayrı muayene yapması şart koşulacak.

Eksik raporların önüne geçilecek

Bakanlık, 3 hekimli raporlara otomatik olarak "Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor, cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz" ibaresinin eklendiğini hatırlattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sonuç olarak bu düzenleme, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmemektedir. Amaç, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır. Sağlık hizmet sunucuları bilgilendirilmiş, eksik rapor düzenlenmesinin önüne geçilmiştir."