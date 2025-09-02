Galatasaray şikayet etti: Kaçak seyirci sokan 2 kişi yakalandı
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta stada usulsüz şekilde seyirci soktukları belirlenen 2 kişi, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 20:14, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 20:15
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, U.A. ve E.Z.'nin karaborsacı olduğu değerlendirilen M.P. ile işbirliği yaparak stada usulsüz şekilde seyirci soktuğunu belirledi.
Sahte kartlar ele geçirildi
Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda U.A. adına düzenlenmiş sahte akreditasyon kartı, sahte isimlerle hazırlanmış 3 kart ve 1 USB bellek ele geçirildi.
1 tutuklama, 1 adli kontrol
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.