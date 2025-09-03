Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
3 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemine katılacak, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Zeytinburnu'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(Kırklareli/10.30)

2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, havalimanında basın toplantısı düzenleyecek, STK temsilcileri ve parti teşkilatıyla bir araya gelecek, MEMUR-SEN'i, Ticaret ve Sanayi Odası'nı, OSB'yi ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Van/09.30-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Roket Yarışması programına katılacak, Karaman Valiliğini, AK Parti ile MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, KOP-MEVKA Projeleri ve Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Toplu Açılış ve KOP İmza Töreni'ne iştirak edecek

(Aksaray/08.30/Karaman/11.00/11.45/12.30/13.15)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ziyaret edecek, basın toplantısıyla ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklayacak, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapacak, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulunacak.

(Sakarya/09.30/10.30/11.30/12.30/13.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt Valiliğini, Bayburt Belediyesini, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak, Gümüşhane Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesini ziyaret edecek.

(Bayburt/11.30/12.00/12.30/12.45/Gümüşhane/14.30/17.00/17.30/18.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.15)

2- A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçının hazırlıklarını Riva'da gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve Tiflis'e gidecek.

(İstanbul/11.15/16.00)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Diretörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Gürcistan maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Tiflis/19.00)

4- Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve bir oyuncusu, Türkiye maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Gürcistan, son antrenmanını burada gerçekleştirecek.

(Tiflis/16.30/17.00)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turuna 33 müsabakayla devam edilecek.

