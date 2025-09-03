Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarında Düzenleme
2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'nci maddesi uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına karar verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 00:05, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 00:08
