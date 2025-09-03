Ankara Valiliği'nden vatandaşları tedirgin eden kokuyla ilgili açıklama
Ankara Valiliği tarafından, Ankara genelinde oluşan yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu'da devam eden orman yangından kaynaklandığını açıklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 07:30, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 09:10
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.