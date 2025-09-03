Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Karadeniz ve Doğu Anadolu olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklediğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 07:36, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 07:38
Yazdır
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

  • Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

  • Çanakkale: 33°C, az bulutlu ve açık
  • Edirne: 36°C, az bulutlu ve açık
  • İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık
  • Kırklareli: 33°C, az bulutlu ve açık

Ege

  • Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık
  • Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık
  • İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Muğla: 37°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

  • Adana: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık
  • Burdur: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Hatay: 31°C, parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak yağışlı

İç Anadolu

  • Ankara: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 30°C, az bulutlu ve açık
  • Nevşehir: 28°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

  • Bolu: 27°C, parçalı ve az bulutlu
  • Düzce: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 30°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • Zonguldak: 26°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Amasya: 32°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Artvin: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağışlı
  • Samsun: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • Trabzon: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

  • Erzurum: 28°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • Kars: 29°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • Malatya: 35°C, parçalı ve az bulutlu
  • Van: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

  • Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık
  • Antep: 38°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber