Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Karadeniz ve Doğu Anadolu olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklediğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 07:36, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 07:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
- Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
- Çanakkale: 33°C, az bulutlu ve açık
- Edirne: 36°C, az bulutlu ve açık
- İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık
- Kırklareli: 33°C, az bulutlu ve açık
Ege
- Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık
- Denizli: 36°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 37°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
- Adana: 34°C, parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık
- Burdur: 35°C, az bulutlu ve açık
- Hatay: 31°C, parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak yağışlı
İç Anadolu
- Ankara: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 30°C, az bulutlu ve açık
- Nevşehir: 28°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
- Bolu: 27°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 30°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Zonguldak: 26°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
- Amasya: 32°C, parçalı ve çok bulutlu
- Artvin: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağışlı
- Samsun: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Trabzon: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
- Erzurum: 28°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Kars: 29°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Malatya: 35°C, parçalı ve az bulutlu
- Van: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
- Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık
- Antep: 38°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık